Свердловское правительство требует от клиники Тетюхина в Нижнем Тагиле вернуть всю выделенную на строительство сумму и накопившиеся проценты

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), которая принадлежит властям Свердловской области, через суд требует от Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина вернуть долг в 1,4 млрд рублей. Это сумма займа 2013 года, который правительство выделило на строительство, плюс проценты. Предварительное судебное заседание назначено на 25 мая.

Строительство современной клиники в Нижнем Тагиле обошлось в 5 млрд рублей, 3 млрд вложил Владислав Тетюхин. Выделенные областью деньги создатели госпиталя обязались вернуть в виде пакета акций. В марте 2021 года стало известно, что КРСУ подала в суд на госпиталь, требуя вернуть 89,1 млн рублей — накопившиеся за один из годов проценты. После этого прошли устные переговоры, которые, однако, не привели к консенсусу.

«Госпиталю предложили несколько моделей урегулирования возникшей ситуации, но ни один из вариантов менеджмент не принял. Сегодня у корпорации нет иного механизма для защиты имущественных интересов Свердловской области, кроме как заявить и утвердить в суде денежные требования», — рассказали 66.ru в пресс-службе КРСУ.

При этом руководство Тетюхинской клиники утверждает, что готово передать КРСУ долю в счёт полученного в 2013 году займа в размере 1,2 млрд рублей. Как отмечают в медицинском учреждении, соответствующее соглашение было подписано ещё на этапе строительства.

«Начиная с момента реализации совместного проекта, госпиталь ВИТ действовал добросовестно и по-партнёрски открыто по отношению к КРСУ в соответствии с подписанными соглашениями, предполагающими возврат заёмных средств с учётом накопленных процентов по предоставленному займу путём конвертации в уставный капитал совместного предприятия. Госпиталем ВИТ выполнены все процедуры, согласованные с прежним руководством КРСУ в 2018 году и необходимые для передачи пакета акций: проведена реорганизация ООО “Госпиталь ВИТ” в АО “Госпиталь ВИТ”, получено решение Центробанка России о выпуске ценных бумаг, завершена рыночная оценка активов, получены экспертные заключения независимых экспертов ФГБОУ ВО УрГЮУ о правомерности реализуемых мероприятий», — прокомментировали АН «Между строк» ситуацию в УКЛРЦ.

«Частной медицине невозможно успешно существовать без “крыши” в виде административного ресурса. В сложившейся ситуации госпиталь обречён на интеграцию в действующую систему здравоохранения путём поглощения. Его просто сожрут», — заявил в интервью 66.ru председатель общественной организации «Здравоохранение» Максим Стародубцев.

Эксперт видит и второй вариант развития событий: может произойти слияние госпиталя с крупным частным игроком на рынке медицинских услуг, например с «УГМК-Здоровье».