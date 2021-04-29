Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с иском к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на закрытой встрече с редакторами уральских СМИ рассказал, почему Корпорация развития Среднего Урала подала иск о взыскании 1,4 млрд рублей с госпиталя Тетюхина. По его словам, есть вероятность, что руководство госпиталя зарегистрировало основные активы учреждения на офшорные компании, а на балансе компании, где может получить акции правительство Свердловской области, нет никакой собственности, пишет Znak.com.

«Я Владислава Тетюхина очень уважаю, я считаю, что он — герой нашего времени. Просто невероятный человек. Поэтому с министром финансов Галиной Кулаченко придумали эту модель», — цитирует издание Куйвашева.

Несколько лет власти, по словам Куйвашева, давали госпиталю отсрочку. Когда Владислав Тетюхин умер, госпиталю напомнили о необходимости исполнить соглашение и отдать долю. Но выяснилось, что на балансе АО «Госпиталь ВИТ», с которым правительство заключало соглашение, нет никакого имущества. Всё имущество находится на балансе ООО «УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина», которое принадлежит кипрским офшорам.

По этой причине, говорит губернатор, у КРСУ не осталось другого варианта, кроме как обратиться в суд, так как бюджетные деньги необходимо вернуть.

По данным Znak.com, свердловское правительство подало в правоохранительные органы заявление с просьбой проверить АО на незаконный вывод средств.