«Работала группа специально подготовленных людей». Мэр Нижнего Тагила жёстко ответил комментаторам, раскритиковавшим в соцсетях новый мост через пруд 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев резко отозвался о тагильчанах, которые раскритиковали в социальных сетях качество нового моста через Тагильский пруд. В эфире программы «Время новостей. Мнения» (12+) на канале «Телекон» мэр города назвал критиков «специально подготовленными людьми», которые пишут комментарии с заведомо негативным содержанием. Также мэр заявил, что не исключает того, что недоброжелатели и завистники специально выискивали на новом объекте недоделки и даже сами что-то ломали, а потом фотографировали и выкладывали снимки в соцсети.

Ещё до запуска движения через мост жители Гальянки раскритиковали качество строительных работ. Тагильчане ругали некачественное асфальтирование дорожек и криво расположенные фонари. Уже после официального открытия движения своё недовольство в социальных сетях высказали жители Октябрьского, Уральского и Луганского проспектов из-за изменения дорожного трафика. Автомобилисты назвали новые развязки неудобными, а работу светофоров некорректной. Ещё одна проблема, на которую обратили внимание жители Уральского проспекта, — перекопы на прилегающей к мосту территории и недоделки строителей.

«По поводу незакреплённых оград моста я бы сразу хотел сказать, что, видимо, была отдельная категория специально подготовленных людей, которые ходили по объекту, выскабливали, выискивали (недоработки. — Прим. ред.). Возможно, кто-то что-то и сломал. Я не исключаю такие варианты. На сегодня я смотрю на комментарии в соцсетях и вижу, что есть специально обученные люди, которые комментируют определённым образом. Мне кажется, это низко. Вам очень хотелось, чтобы моста не было, а он есть. Вы попробуйте для начала что-нибудь сделать… На самом деле мы объект ещё не сдаём, мы пустили временное движение по мостовому переходу, какие-то шероховатости ещё будем дорабатывать до конца действия контракта», — заявил Владислав Пинаев.

Отметим, что это уже не первое одиозное высказывание главы Нижнего Тагила в отношении критики со стороны горожан в социальных сетях. Название улицы, по которой будет проходить новый мост, вызвало волну недовольства тагильчан, которым не понравилось, что мост будет располагаться на Луганском проспекте. На пресс-конференции 9 августа, накануне 300-летия Нижнего Тагила, Владислав Пинаев предложил назвать мост «Музыкальным» и добавил, что угодить всем невозможно и в таких вопросах спрашивать мнения людей не стоит.

В 2019 году мэр Нижнего Тагила любопытно прокомментировал массовую гибель рыбы в Черноисточинском пруду. Тогда он заявил, что дохлую рыбу в пруд накидали недоброжелатели-шутники.

«Показуха это всё! Один червей натащил — фотографирует, другой рыбу загубил сам, в пруд набросал — сфотографировал. Пусть ваши подчинённые проверяют, а не строчат опусы», — процитировал тогда мэра портал ТаgilCity.ru.

Кроме того, в интервью телеканалу «Телекон» Владислав Пинаев сказал, что все запланированные к 300-летию города проекты были реализованы в полном объёме.

«Всё, что было запланировано, мы всё сделали, все взятые на себя обязательства исполнили», — заявил Пинаев.

Однако АН «Между строк» ещё в конце июля проводило подсчёт реально выполненных к юбилею города проектов и выяснило, что план, подготовленный в 2016 году, был реализован примерно на 30%. К юбилею Нижнего Тагила были запланированы, например, ремонт большого зала Нижнетагильской филармонии, реставрация архитектурного комплекса заводоуправления Демидовых и благоустройство прилегающих территорий, реконструкция Молодёжного театра и Нижнетагильского театра кукол, реконструкция площадей перед Нижнетагильской филармонией и Дворцом национальных культур на Руднике им. III Интернационала, строительство трёх новых и реконструкция трёх действующих фонтанов, благоустройство Нижне-Выйского сквера.