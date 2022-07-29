Странные остановки и косые фонари. Жители Нижнего Тагила оценили качество нового моста через Тагильский пруд

В Нижнем Тагиле жители Гальянки раскритиковали качество строительных работ на мосту через Тагильский пруд. Несмотря на то, что объект ещё не сдан в эксплуатацию, местные жители уже давно гуляют по стройке и успели оценить качество и темпы строительства.

«Здорово, что строится такой значимый объект, но вот качество строительства дорог и тротуаров, честно говоря, смущает. Почему-то фонарные столбы расположены криво — одни на тротуаре, другие с краю от него на газоне. Асфальт кривой, а остановки общественного транспорта крошечные и не защищают от ветра и дождя. Одна из остановок и вовсе провалилась под свежий асфальт, под которым, видимо, какие-то пустоты. Это же какое-то позорище! Наверняка у строителей будет куча работы после празднования юбилея города», — рассказала АН «Между строк» местная жительница Виктория.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила со ссылкой на руководителя проекта Вячеслава Назарова, на сегодняшний день мост готов на 95%. На левой полосе моста завершаются гидроизоляционные работы, после чего будет уложен первый слой асфальта. К концу следующей недели дорога по мосту в обе стороны уже будет покрыта финишным слоем асфальта.

Асфальтирование продолжается и на подъездных дорогах к путепроводу, ведётся установка освещения, дорожных знаков и светофоров. С 1 августа начнётся тестирование подсветки архитектурных арок и нижней части моста. Как уточнили в мэрии, на объекте работают около 300 специалистов и задействовано 120 единиц техники.

27 июля на стройплощадке побывали депутаты Законодательного собрания Свердловской области. После визита председатель областного парламента Людмила Бабушкина на своей странице во «ВКонтакте» написала, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце ноября 2022 года. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, Бабушкина, скорее всего, имела в виду дату завершения контракта и сдачу в эксплуатацию моста вместе с прилегающей инфраструктурой, которая включает около 5 километров дорог, мост через пруд, две подъездные дороги через железнодорожные пути и трассу.

В пресс-службе уточнили, что открытие автомобильного движения по мосту в обе стороны произойдёт, как и запланировано, 12 августа.

На сегодняшний день стоимость моста через Тагильский пруд превысила 4,5 млрд рублей. Стоимость работ увеличивалась дважды: в июле 2021 года на 304 млн рублей, в конце ноября 2021 года ещё на 240 млн рублей.

Кроме изначальной стоимости, у главной стройки Нижнего Тагила изменился и адрес. Согласно постановлению мэра Владислава Пинаева, мостовой переход через Тагильский пруд будет расположен на Луганском проспекте. Однако в феврале 2020 года улицу, на которой расположен мост, планировали назвать в честь Изольды Константиновны Высоцкой, актрисы драмтеатра, первой жены Владимира Высоцкого.