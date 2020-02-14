В Нижнем Тагиле в районе нового моста через пруд появится улица имени Изы Высоцкой

На ГГМ в районе нового моста через пруд появится улица, названная в честь актрисы драмтеатра Изы Высоцкой, первой жены Владимира Высоцкого, сообщила АН «Между строк» директор театра Ольга Анисимова. Это может произойти уже в 2021 году, в котором театр проводит юбилейный, 75-й сезон. По словам руководителя, вопрос уже согласован с главой города Владиславом Пинаевым.

«После того как произошло это печальное событие [смерть актрисы], мы обсуждали, чтобы установить памятную доску. Но пока окончательного решения по этому поводу не принято, — пояснила Анисимова. — Но глава города нас уже поддержал насчёт памятной доски и насчёт улицы. Мы с Игорем Николаевичем [Булыгиным] ещё обсуждаем вопрос о памятной доске, потому что нужно отметить ещё несколько людей, внёсших большой вклад в развитие нашего театра. А насчёт улицы… Один из вариантов назвать улицу там, где будет проходить новый мост через Тагильский пруд. Там уже есть улица Булата Окуджавы, Смелянского, наших заслуженных тагильчан».

Напомним, Изольда Константиновна родилась 22 января 1937 года в городе Горьком (сейчас — Нижний Новгород). Окончила школу-студию МХАТ в 1958 году. Там же двумя годами ранее она познакомилась с тогда ещё студентом Владимиром Высоцким. Пара поженилась в 1960 году, а через два года, после семи лет совместной жизни, рассталась. Высоцкая работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира. Большую часть своей жизни — 47 лет — артистка посвятила Нижнетагильскому драматическому театру. На протяжении 12 лет она преподавала сценическую речь в Нижнетагильском колледже искусств.

81-летняя Иза Высоцкая умерла 20 июля 2018 года после продолжительной болезни. По желанию усопшей её тело было кремировано, а урну с прахом забрал в Екатеринбург её сын Глеб.