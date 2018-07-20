Сын Изы Высоцкой решил не хоронить мать в Нижнем Тагиле  

Сын Изы Высоцкой похоронит мать в Екатеринбурге, рассказала АН «Между строк» директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова. Единственная в Нижнем Тагиле народная артистка России скончалась сегодня на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

«Мы хотели её хоронить на “Алее славы” на Рогожино, администрация уже выделила место. Но встретились с сыном Глебом, он сказал, что Иза Константиновна завещала себя кремировать. Урну он заберёт в Екатеринбург, где он сейчас живёт», — рассказала Ольга Анисимова.

Народная артистка просила не устраивать панихиду в театре. Её желание будет исполнено, поэтому прощание состоится 22 июля в 13.30 в ритуальном зале «Реквиема».

«Она хотела, чтобы её запомнили живой на сцене. Когда были похороны в театре, она говорила, что не хочет, чтобы с ней было так. Все, кто хочет прийти проститься с актрисой, приходите. Сделаем информацию на рекламном щите, в интернете, поставим в театре вазоны для цветов».

По последней информации, на похороны Изы Высоцкой в Нижний Тагил может приехать министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.