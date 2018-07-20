В Нижнем Тагиле умерла первая жена Владимира Высоцкого

Сегодня утром скончалась ведущая актриса Нижнетагильского драматического театра народная артистка России Иза Высоцкая. В январе она отметила 81-й день рождения.

Как рассказали в Нижнетагильском драматическом театре корреспонденту АН «Между строк», последний год Иза Константиновна боролась с болезнью.

«Она болела, но выходила на сцену до последнего. Перед отпуском приняла участие в общем собрании театра, строила планы на новый театральный сезон», — рассказали в театре.

Первая супруга Владимира Высоцкого единственная из его любимых женщин носила фамилию великого артиста. Они познакомились в 1956 году в школе-студии МХАТ. Высоцкий был студентом первого курса, она училась на третьем. Пара поженилась в 1960-м году, через два года рассталась. О своём известном супруге Иза Высоцкая написала две книги воспоминаний.

Большую часть жизни Иза Константиновна прожила в Нижнем Тагиле, служила в Нижнетагильском драматическом театре 47 лет. Здесь она сыграла свои лучшие роли: Анисью в спектакле «Золотая пыль», Софи в «Парижском уик-энде», Мод в постановке «Гарольд и Мод», Памелу в «Дорогой Памеле».

В декабре 2017 года тагильская артистка получила премию «Признание» благотворительного фонда «Артист» за многолетний вклад в развитие культуры страны. Церемония награждения прошла в Государственном театре наций, вели её соучредители фонда Евгений Миронов и Мария Миронова.

Где и когда состоится прощание с народной артисткой, пока неизвестно. В Нижний Тагил уже приехал её сын. Он вместе с племянником, который в последние годы ухаживал за Изой Константиновной, займётся организацией похорон. В театре отметили, что Высоцкая не хотела публичной панихиды.

Редакция АН «Между строк» выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Изы Константиновны.