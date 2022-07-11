Мост через Тагильский пруд назовут в честь Луганска — города-побратима Нижнего Тагила  

Новый мост через Тагильский пруд получил официальный адрес. Мостовой переход расположится на проспекте Луганский. Соответствующее постановление подписал сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Луганский проспект протянется через мост и прилегающие к нему объекты от Уральского проспекта до Свердловского шоссе. В ближайшее время управление горхозяйством разместит у моста соответствующие указатели. Название нового проспекта, судя по всему, является данью уважению столице ЛНР. Напомним, Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами в мае 2022 года, когда Владислав Пинаев отправился с рабочим визитом на Донбасс.

Кроме того, по решению главы города новое название получит и Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле. После установки перед зданием железнодорожного вокзала стелы «Город трудовой доблести», она будет называться Площадью трудовой доблести