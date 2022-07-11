Мост через Тагильский пруд назовут в честь Луганска — города-побратима Нижнего Тагила  

Новый мост через Тагильский пруд получил официальный адрес. Мостовой переход расположится на проспекте Луганский. Соответствующее постановление подписал сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Луганский проспект протянется через мост и прилегающие к нему объекты от Уральского проспекта до Свердловского шоссе. В ближайшее время управление горхозяйством разместит у моста соответствующие указатели. Название нового проспекта, судя по всему, является данью уважению столице ЛНР. Напомним, Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами в мае 2022 года, когда Владислав Пинаев отправился с рабочим визитом на Донбасс.
Кроме того, по решению главы города новое название получит и Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле. После установки перед зданием железнодорожного вокзала стелы «Город трудовой доблести», она будет называться Площадью трудовой доблести
- Строительство автодорожного мостового перехода через Тагильский пруд и реализуется в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, компанией ЕВРАЗ и администрацией города. Мост с четырьмя полосами движения протяженностью 434 метра и шириной 24,8 метров возводит московское ООО «АльмакорГруп». Объект планируют сдать в эксплуатацию ко Дню города — в середине августа.
- Новая стела появится у вокзала также перед днём города. Ею высота будет достигать 17 метров. На самой стеле будет изображён герб Нижнего Тагила и указ президента о присвоении городу почётного звания, на её основание нанёсут лазерную гравировку по металлу с изображением фотографий тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны.