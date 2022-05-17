«Сам Бог велел объединиться». Глава администрации Луганска подарил мэру Нижнего Тагила икону

Сегодня в Луганске, столице Луганской Народной Республики, было подписано соглашение об установлении партнёрских отношений с Нижним Тагилом. Как сообщает Луганский информационный центр, подписание состоялось в очном формате в здании горадминистрации, а подписи под документом поставили глава администрации Луганска Манолис Пилавов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Начало спецоперации 24 февраля дало возможность луганчанам ощутить себя частью Российской Федерации. То, что мы подписали договор о сотрудничестве, является тому подтверждением. У нас есть чем обменяться, есть что показать. В особенности хотелось бы первый шаг сделать в культурном направлении. Мне хочется, чтобы наши артисты поехали в Нижний Тагил. Такой случай, я думаю, представится, потому что в августе Нижний Тагил будет праздновать своё 300-летие, и мы подумаем, как так сделать, чтобы наши артисты могли воочию поздравить наших побратимов с юбилеем», — отметил Манолис Пилавов.

По словам тагильского мэра, в течение следующих нескольких дней представители городов обсудят основные направления сотрудничества. Также будут определены ответственные за укрепление сотрудничества лица.

«Подписать соглашение — это малая часть того айсберга работы, которую предстоит выполнить. Сейчас чётко надо понимать, где, как, в каких сферах, чем мы будем полезны друг другу. Соглашение, помимо наших добрых отношений, должно содержать на бумаге какие-либо конкретные результаты. Наши города уже в какой-то степени родные: мы имеем одинаковую инфраструктуру, наши города являются промышленными центрами. Несмотря на то, что Луганск находится сейчас в особенном положении, наша основа для сотрудничества — это наши промышленные предприятия. Сам Бог нам велел объединиться», — заявил Владислав Пинаев.

Подписание документов сопровождалось обменом подарками. Глава Луганска получил нижнетагильский расписной поднос и сувенирный штамп, а глава Нижнего Тагила — копию Луганской иконы Божией Матери, сборник сказок Владимира Даля и книгу о развитии Луганска.

Напомним, информация о том, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился в Луганскую Народную Республику для заключения побратимских связей со столицей ЛНР, появилась вчера.