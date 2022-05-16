Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уехал на Донбасс

Владислав Пинаев отправился в Луганскую Народную Республику. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, целью визита главы Нижнего Тагила является заключение побратимских связей со столицей ЛНР.

Подписание соглашения намечено на завтра, 17 мая, в первой половине дня в администрации Луганска. После этого Владислав Пинаев уедет обратно в Нижний Тагил. В тагильской мэрии отметили, что градоначальник отправился в командировку на автомобиле и без своего ближайшего окружения.

В пресс-службе муниципалитета также заявили, что идея заключения соглашения возникла во время официального визита в ЛНР гендиректора УВЗ Александра Потапова и была поддержана обеими сторонами.

«В планах у города — установить дружественные связи, рассмотреть возможность развития культурных и коммерческих связей, а также оказание гуманитарной помощи», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее глава города Владислав Пинаев прокомментировал инициативу главы чешского города Хеб разорвать побратимские отношения с Нижним Тагилом. Через некоторое время после этого Нижний Тагил заключил соглашение о побратимских отношения с Бобруйском в Белоруссии.