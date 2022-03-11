У Нижнего Тагила в 2022 году появится новый город-побратим

Накануне мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл видеоконференцию с председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Александром Студневым. В ходе общения главы договорились наладить побратимские связи между городами и подписать соответствующее соглашение в самое ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации города.

«Второй по величине город Могилёвской области связан с республиканским центром железнодорожными и автомагистралями. У нас располагаются крупнейшие предприятия промышленного кластера: ОАО “Белшина”, ОАО УКХ “Бобруйскагромаш”, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов и ОАО “Красный пищевик”. Мы строим дороги, детские сады и школы», — рассказал Александр Студнев.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что заключение соглашения между городами открывает перед Бобруйском и Нижним Тагилом хорошие перспективы развития как в сфере культуры, так и в деловом кластере.

«Наши города очень схожи по промышленному потенциалу и по численности населения. В сложившейся ситуации ограничительных мер и санкций очень важно налаживать побратимские связи, осуществлять культурный обмен и реализовывать совместные социально значимые проекты», — сказал Владислав Пинаев.

В этом году Бобруйск отметит 635 лет со дня основания и праздничные мероприятия пройдут чуть раньше, чем юбилей Нижнего Тагила, поэтому принято решение подписать соглашение в Республике Беларусь в ходе официального визита тагильской делегации в город Бобруйск.

В ближайшее время стороны подготовят совместный проект о сотрудничестве и обменяются программами мероприятий, в рамках которых будет осуществлён культурный обмен. Известно, что управление культуры направит один из творческих коллективов для участия в международном фестивале народного творчества «Венок дружбы», который проходит каждый год в Бобруйске и собирает участников со всего мира.

Напомним, ранее стало известно о разрыве побратимских отношений с чешским городом Хеб. Об этом чешская сторона сообщила через официальное письмо. Причиной послужила военная спецоперация России на Украине. Владислав Пинаев отмечал, что у городов нет совместных проектов, которые бы приносили пользу.

Сейчас у Нижнего Тагила 7 городов-побратимов: Евпатория, Новокузнецк (оба — Россия), Брест (Беларусь), Франтишковы Лазне (Чехия), Марианске-Лазне (Чехия), Чаттануга (США), Кривой Рог (Украина). С ними по-прежнему сохраняются дружеские отношения.