Путин заявил о проведении военной спецоперации в Украине

Президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к гражданам. Глава государства заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

Такое решение президент РФ принял после обращения к нему глав Донецкой и Луганской Народных Республик с просьбой помочь в отражении агрессии Киева. Кроме того, Путин добавил, что Россия не планирует оккупировать Украину. Он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.

В своём выступлении президент РФ отдельно обратился и к гражданам Украины: