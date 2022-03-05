«Приезжали только попить водки и повеселиться». Мэр Нижнего Тагила высказался о разрыве побратимских отношений с чешским городом Хеб

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в интервью муниципальному телеканалу «Тагил-ТВ» прокомментировал инициативу властей чешского города Хеб разорвать побратимские отношения из-за ситуации на Украине.

«Я бы хотел спросить мэра города Хеб: а были ли эти наши побратимские взаимоотношения? А в чём они заключались? В том, что они приезжали, извиняюсь, попить здесь водки и повеселиться неделю? С моей точки зрения, побратимские отношения — это обмен опытом, обмен в экономике какими-то совместными проектами, обмен в сфере культуры, физкультуры, я не знаю, образования в конце концов», — заявил глава Нижнего Тагила.

Тагильский градоначальник также уверен, что его чешский коллега Антонин Яловец должен был высказаться в поддержку Нижнего Тагила в связи с введёнными в отношении России санкциями со стороны западных стран, в том числе Чехии. Только в этом случае он бы поступил как настоящий глава города-побратима.