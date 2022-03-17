Мост через Тагильский пруд готов на 80% (ВИДЕО)

Накануне, 16 марта, Владислав Пинаев посетил строительную площадку мостового перехода через Нижнетагильский пруд. По словам мэра и представителей компании-подрядчика ООО «АльмакорГруп», объект готов на 80% и даже западные санкции, а также существенное повышение цен на строительные материалы не помешают открыть мост к запланированной дате — Дню города.

«Подорожали все строительные материалы, поэтому приходится составлять новые сметы, получать новые заключения государственной экспертизы. Найти средства — это, конечно, самое важное, но ждать до момента, пока деньги поступят в город, наверное, нельзя. Мы нашли решение, как это сделать, не нарушая законов, помочь подрядчику максимально быстро выполнить работу и сдать объект к августу. Сейчас такое время, что просто так ничего не даётся. Каждый момент и каждый аспект нужно обсуждать, не закрываться, не свести всю работу к переписке», — заявил глава города Владислав Пинаев.

На данный момент закончены работы по пролётному строению основного моста, ведётся монтаж перильного ограждения, на правом берегу идут работы по перекладке водопровода. Установлены трансформаторные подстанции, на одну из них уже подана электроэнергия. На апрель запланирован большой объём дорожных работ.

«Несмотря на существенное увеличение стоимости труб, работа в полном разгаре. На правом берегу закончена разборка стапеля и дорожники приступили к формированию насыпи. Если с левого берега заезд уже готов и есть переходные плиты, то с правого берега мы только приступаем к этому. Также сегодня формируются дорожниками расширительные работы въезда и выезда на Свердловское шоссе», — рассказал руководитель проекта Вячеслав Назаров.

На объекте побывал и московский управляющий ООО «АльмакорГруп» Алексей Афонский.

«Предстоит большой объём работ для того, чтобы завершить строительство. Прийти к финишу планируется раньше сроков, установленных в контракте. Мы обговорили план, как это всё интенсифицировать и работу закончить в более сжатые сроки», — пояснил представитель генподрядчика Алексей Афонский.

Напомним, в июле 2021 года работы по возведению переправы подорожали на 304 млн рублей, до 4 млрд 284 млн рублей, из-за дополнительного объёма. В конце ноября 2021 года подрядчику из бюджета Свердловской области дополнительно выделили 240 млн рублей.