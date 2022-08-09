«Назовём его Музыкальным». Мэр Нижнего Тагила придумал своё название для моста через Тагильский пруд

Сегодня, 9 августа, на своей пресс-конференции, посвящённой 300-летию Нижнего Тагила, мэр Владислав Пинаев рассказал о запуске новых объектов, предстоящих праздничных мероприятиях и прибытии делегаций из других городов. Отвечая на вопрос журналиста АН «Между строк» о том, получит ли новый мост через Тагильский пруд официальное название и будет ли учитываться в этом случае мнение горожан, градоначальник заявил, что однозначного решения о проведении общегородского голосования пока нет.

«Я совсем недавно узнал, что в Нижнем Тагиле даже самый маленький мост имеет название. Название нужно придумать, но угодить всем вряд ли получится. Если у нас, к примеру, из 1000 человек 800 проголосуют за одно название, а остальные — за какие-то другие, то вот эти 200 человек начнут поливать грязью выбранное название во всех социальных сетях. Это всегда вопрос выбора и предпочтений. Я всё больше прихожу к выводу, что в таких случаях нужно просто брать и называть. Все всё равно не будут довольны. Я не исключаю вариант, что мы сделаем какое-нибудь голосование, но это будет уже после сдачи объекта. Может быть, мы его вообще назовём Музыкальным? А что? Хорошее название — Музыкальный мост!» — заявил Владислав Пинаев.

Почему Владиславу Юрьевичу пришло на ум именно такое название, можно только предполагать. Возможно, мэр связывает «музыкальность» моста с яркой подсветкой архитектурных арок сооружения, имеющей 14 разных режимов.

Напомним, согласно постановлению мэра Нижнего Тагила, мост через Тагильский пруд будет расположен на Луганском проспекте. Тагильчане отнеслись к появлению нового проспекта негативно, многие возмущались тем, что власти города не учли мнения жителей. Тагильчане считают, что знаковый объект должен иметь название, связанное непосредственно с городом. Кроме того, в феврале 2020 года улицу, на которой появится новый мост, сотрудники Нижнетагильского драматического театра предложили назвать в честь легендарной артистки Изольды Высоцкой, первой жены Владимира Высоцкого.

Торжественное открытие движения через Тагильский пруд назначено на 12 августа. В этот день в Нижний Тагил приедет делегация высокопоставленных гостей, в частности, первыми по новому мосту должны прогуляться губернатор Евгений Куйвашев, полпред Владимир Якушев, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Общаясь сегодня с журналистами, Владислав Пинаев подчеркнул, что речь идёт о временном открытии движения в обе стороны по путепроводу. Как пояснил АН «Между строк» руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров, движение по мосту будет осуществляться без ограничений, однако после торжественного открытия запланированы частичные перекрытия одной из полос по одному из направлений движения.