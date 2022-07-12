Жители Нижнего Тагила раскритиковали идею Владислава Пинаева назвать мост через городской пруд в честь Луганска

Жители Нижнего Тагила негативно отнеслись к инициативе администрации Нижнего Тагила назвать новый мост через Тагильский пруд в честь города-побратима Луганска. Напомним, накануне стало известно, что путепровод через городской пруд получил официальный адрес «проспект Луганский». Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По мнению большинства тагильчан, такой знаковый объект должен иметь название, связанное непосредственно с городом. Многие считают неправильным принимать такое решение без обсуждения с горожанами.

«А что, с жителями города уже не надо советоваться или я что-то пропустила?» — пишет Ирина Павлова.

«Действительно, а почему всё происходит в одностороннем порядке? А как же референдум по выбору названия того или иного городского объекта? С чего это товарищ Пинаев решает за всех?» — возмущается Павел Махалов.

«А за свои ли личные деньги построил этот мост Пинаев, чтобы решать, как его назвать?» — спрашивает Рустам Ризванов.

«Это бред конечно, проспект Луганский, когда он является продолжением Октябрьского проспекта. А сам мост назвать Демидовский, это справедливо, по крайней мере, отдать дань уважения предкам. Что-то в моду стали входить луганские и донецкие названия! Ну, ребят, не до такой же степени!» — уверен Максим Корнилов.

Редакция АН «Между строк» на свой страничке во «ВКонтакте» провела голосование на тему: «В честь кого или чего следует назвать мост через Тагильский пруд?». На момент публикации за выбранное мэрией название проголосовало всего 6% респондентов. Самым популярным вариантом стал «Демидовский», он получил 42% голосов. При этом 26% проголосовавших хотят, чтобы мост был назван в честь экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Также в комментариях поступали предложения назвать мост «Гальянским», «Фотеевским» и «Тагильским».

Планируется, что движение по новому мосту откроется в День города — 12 августа.