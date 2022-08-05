На новом мосту через Тагильский пруд протестировали подсветку (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на новом мосту через Тагильский пруд в ночь на 5 августа протестировали подсветку архитектурных арок. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и опубликовал видео.

«Сегодня ночью включали все 14 режимов динамической подсветки архитектурных арок и нижней части моста через пруд. Выглядит впечатляюще!» — написал мэр.

Напомним, на этой неделе на «Яндекс Картах» появились Луганский проспект и мост через Тагильский пруд. Отметим, что тагильчане негативно отнеслись к инициативе администрации города назвать новый мост через Тагильский пруд в честь города-побратима Луганска. По мнению большинства тагильчан, знаковый объект должен иметь название, связанное непосредственно с городом. Многие считают, что неправильно принимать подобные решения без обсуждения с горожанами.

При этом в феврале 2020 года улицу, на которой расположен мост, планировали назвать в честь Изольды Константиновны Высоцкой, актрисы драмтеатра, первой жены Владимира Высоцкого.

Кроме того, недавно жители Гальянки раскритиковали качество строительных работ на мосту, который планируют сдать к юбилею Нижнего Тагила. Местные жители уже гуляют по стройке и успели оценить покосившиеся остановки и странно расположенные фонари.