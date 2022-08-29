В Нижнем Тагиле жители ГГМ жалуются на пробки и разруху у въезда на новый мост через пруд

После открытия моста через Тагильский пруд на перекрёстке Октябрьского, Уральского и Луганского проспектов с круговым движением изменился дорожный трафик. Автомобилисты жалуются на неудобные развязки и заезд на мост, а жители близлежащих домов — на автогонщиков, которые не смотрят на дорожные знаки и пешеходов.

«На кольце в часы пик образуются пробки, никто никого не пропускает, все гоняют. Желающие прокатиться по новому мосту автомобилисты скоростной режим не соблюдают, а некоторые не обращают внимания на светофоры и пешеходов. Камер на мосту нет! Кроме того, жителям ЖК "Фотеевский" стало сложно выезжать из своих домов из-за большого потока машин», — жалуется жительница дома на Уральском проспекте, 79.

Ещё одна проблема, на которую обратили внимание жители Уральского проспекта, — перекопы на прилегающей к мосту территории и недоделки строителей.

«Мост открыли, перед начальством отчитались, а о жителях близлежащих домов, как всегда, не подумали! Схему движения не продумали, про благоустройство забыли. От ТЦ "Лента" проложили зебру и пешеходную дорожку к Уральскому проспекту. Она идёт по убитой дороге, которую каждый год усердно латают, через помойку и бурьян. Дорожка сделана на скорую руку, очень узкая, с коляской не пройти. Хотя нам обещали благоустроить территорию возле нашего дома после завершения строительства моста. Строительство вроде бы ещё не завершилось, но рабочих на объекте мы уже несколько дней не наблюдаем», — говорит жительница 79-го дома на Уральском проспекте.

В пресс-службе мэрии на запрос АН «Между строк» сообщили, что схема организации дорожного движения на указанном перекрёстке и установка технических средств дорожного регулирования выполнены в соответствии с проектной документацией строительства моста, которая прошла государственную экспертизу.

«Изменение организации движения и установка дополнительных светофоров и дорожных знаков, которые не предусмотрены проектом, не планируются. Для исключения скопления транспорта на круговом движении дано поручение эксплуатационному предприятию провести мониторинг работы светофоров с целью подбора оптимальных рабочих фаз. На сегодняшний день работы по благоустройству прилегающей территории не завершены и выполняются подрядной организацией в соответствии с графиком их выполнения», — заявили в пресс-службе мэрии со ссылкой на специалистов управления горхозяйством.

Напомним, в 2021 году жители ЖК «Фотеевский» на Уральском проспекте жаловались на неблагоустроенную территорию возле своих домов. Подрядчик ООО «Уралстроймонтаж», занимающийся прокладкой коммуникаций в микрорайоне Муринские пруды, не завершил работы, оставив перекопы и строительный мусор. Тогда мэрия обещала благоустроить территорию вместе со сдачей сопутствующей мостовому переходу через Тагильский пруд дорожной инфраструктурой.