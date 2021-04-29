Жители новостроек на ГГМ в Нижнем Тагиле жалуются на неблагоустроенную территорию и мэрию, которая несколько лет обещает решить проблему

Жители жилых комплексов «Фотеевский-2» и «Запрудный» на Уральском проспекте на Гальянке жалуются на грязь, пыль, разбросанные вдоль пешеходных дорожек щебень и бетонные конструкции. В 2016 году ООО «Уралстроймонтаж» прокладывало к Муринским прудам коммуникации, но благоустройство территории не проведено до сих пор.

«Мы с мужем переехали в этот дом четыре года назад, и тогда у нас под окнами шла стройка, дорога была перекопана, валялся строительный мусор. Спустя четыре года ничего не изменилось: под ногами щебень, парковку под окнами так и не восстановили после перекопов, а в зарослях репейника живут бездомные собаки», — жалуется жительница дома № 79 по Уральскому проспекту.

В 2019 году глава города Владислав Пинаев встречался с жителями жилкомплекса «Запрудный» и пообещал взять ситуацию под личный контроль. При этом контракт с «Уралстроймонтажом» на строительство автомобильных дорог в микрорайоне Муринские пруды закончился в 2020 году. Часть работ генподрядчик передал на субподряд МУП «Тагилдорстрой». В октябре и ноябре 2020 года дорожники начали восстанавливать парковки возле домов № 81 и 83 по Уральскому проспекту. Однако до благоустройства газонов и тротуаров дело так и не дошло. Дом № 79 на Уральском проспекте строители и вовсе обошли стороной.

«Перед 81-м домом мы прокладывали сети, и там всё восстановлено: сделана парковка, залит асфальт. Это так называемый дублёр Уральского проспекта. Причём в смете этих работ не было, по просьбе главы города мы залили один слой асфальта за свой счёт, чтобы можно было как-то двигаться машинам. Сейчас должны пройти проектные работы, госэкспертиза, и, когда появится стоимость работ, будут выделены дополнительные деньги, мы сможем завершить этот проект. Но насколько мне известно, у мэрии сейчас нет на это денег», — рассказал АН «Между строк» генеральный директор «Уралстроймонтажа» Алексей Голященко.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила отметили, что о проблеме знают, однако, по данным управления городским хозяйством, восстановлением асфальта и газонов должны заниматься жильцы, поскольку это придомовая территория. Кто вёл работы на этом участке, в мэрии ответить не смогли, но добавили, что к 2022 году работы по благоустройству будут проведены.