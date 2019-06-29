Путин назвал произволом дело Ивана Голунова

На пресс-конференции во время саммита G20 в Осаке журналисты спросили Владимира Путина, что он думает о деле их коллеги Ивана Голунова.

«Что касается ситуации с Голуновым — там не несправедливость, там произвол. Это просто произвол, он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — цитирует президента RT.

Напомним, спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня. 11 июня уголовное дело было прекращено в связи с недоказанностью вины.

В отношении оперативников, участвовавших в задержании журналиста, проводится внутренняя проверка. Путин уволил двух генералов полиции.