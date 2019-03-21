Путин назначил новым губернатором Мурманской области замминистра ЖКХ

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса временным губернатором Мурманской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства принял отставку Марины Ковтун, которая руководила Мурманской областью с апреля 2012 года. О её отставке стало известно ещё 19 марта, однако официально Ковтун объявила об отставке 21 марта.

Андрею Чибису 19 марта исполнилось 40 лет. В 2006–2007 годах он работал начальником отдела сопровождения нацпроекта «Доступное жильё» в Министерстве регионального развития РФ, в 2007–2008 годах продолжил работать по этому же направлению в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ. В 2008–2011 годах — председатель совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В 2013 году Чибис назначен на пост замминистра строительства и ЖКХ, а с 2014 года стал также главным государственным жилищным инспектором страны.

Отставка губернатора Мурманской области стала шестой с начала недели. Ранее сменились руководители Челябинской и Оренбургской областей, Калмыкии и Республики Алтай.