Владимир Путин уволил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал на имя президента РФ Владимира Путина заявление об отставке. Об этом сообщается на официальном сайте главы региона.

«Уважаемые Южноуральцы! Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение. Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас. Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы. Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи. Мира и добра вам, дорогие земляки, процветания нашему опорному краю Державы!» — говорится в сообщении.

Борис Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области с сентября 2014 года. На прошлой неделе ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в администрации президента обсуждается его возможная отставка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности губернатора первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут в сентябре 2019 года. Ранее Борис Дубровский заявлял, что планирует принять участие в них и, скорее всего, выдвинется от партии «Единая Россия».