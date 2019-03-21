Политика

Экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

21.03.2019 14:10
Экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании «Т Плюс» Дениса Паслера, сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Оренбургской области Берга Ю. А. по собственному желанию. Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области», говорится в тексте указа главы государства.

Ранее официальный сайт правительства Оренбургской области сообщил, что 65-летний Берг, руководивший регионом с 2010 года, написал заявление об отставке.

Денису Паслеру 40 лет, он родился 29 октября 1978 года в Североуральске. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области. До назначения на пост Паслер работал в структурах Виктора Вексельберга, в том числе во владевшем газораспределительными сетями в регионе ЗАО «Газэкс» и связанном с ним «Екатеринбурггазе». Он дважды избирался депутатом областного парламента — в 2008 и 2011 годах. С 10 марта 2017 года возглавляет компанию «Т Плюс» в качестве исполняющего обязанности генерального директора и председателя правления.

Фото: пресс-служба Кремля
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