Политика

Глава Республики Алтай подал в отставку

20.03.2019 11:42
Глава Республики Алтай подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, пишет ТАСС.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчёркиваю, что отставка была добровольной», заявил Бердников в Facebook. 

Отставка Бердникова стала уже третьей за эту неделю: накануне в отставку ушли губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун.

Фото: ТАСС
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