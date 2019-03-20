Глава Республики Алтай подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, пишет ТАСС.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчёркиваю, что отставка была добровольной», — заявил Бердников в Facebook.

Отставка Бердникова стала уже третьей за эту неделю: накануне в отставку ушли губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун.