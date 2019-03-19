Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке после шести лет пребывания на посту, со ссылкой на два источника, близких к руководству региона, и собеседника, близкого к Кремлю, пишет РБК. «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении главы Мурманска подтвердил, что Ковтун подала в отставку.

Информатор, близкий к правительству Мурманской области, сообщил, что заявление об уходе написано вечером 18 марта. По словам двух источников, близких к руководству региона, с понедельника Ковтун находится в Москве, в числе прочего у неё были встречи в Кремле. Сама губернатор отказалась прокомментировать ситуацию о своей возможной отставке.

«В данный момент я нахожусь в самолёте и лечу в Мурманск из командировки. Всё остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ», — заявила Ковтун.

Также сегодня подал в отставку губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На официальном сайте главы региона сообщается о том, что он написал на имя президента РФ Владимира Путина заявление об отставке.