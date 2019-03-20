​​​​​​​Путин отправил в отставку главу Калмыкии. Врио главы стал кикбоксёр Бату Хасиков

Действующий глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку, со ссылкой на его пресс-службу пишет ТАСС.

«Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

38-летний Хасиков — кикбоксёр, многократный чемпион мира, также занимался общественной деятельностью, работал советником руководителя Росмолодёжи.

Сегодня в отставку ушёл и глава Республики Алтай Александр Бердников. Его место занял глава «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. В период с 2002 по 2006 год Олег Хорохордин работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, после этого — в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года он работает в совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС».

Накануне в отставку ушли губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун.