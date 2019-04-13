Проститься с Владиславом Тетюхиным в Верхней Салде пришли несколько тысяч человек (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня в ДК имени Г. Д. Агаркова в Верхней Салде прошла гражданская панихида по скончавшемуся 11 апреля Владиславу Тетюхину. Проститься с выдающимся учёным, промышленником и меценатом пришли несколько тысяч человек, многие стояли у ДК задолго до начала церемонии и ждали возможности попрощаться с человеком-легендой. Среди пришедших на панихиду были замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв и многие другие.

«Очень больно и очень горько говорить о Владиславе Валентиновиче в прошедшем времени, — сказал Алексей Орлов. — Это был уникальный учёный, талантливый руководитель, человек, который вернулся из Москвы в лихие 90-е, буквально с колен поднял Верхнесалдинский металлургический завод и создал на его базе промышленного гиганта. Предприятие, без продукции которого не летает ни один самолёт в мире. Это был человек, который умел ставить перед собой цели и добиваться их. Владислав Валентинович мог жить в любом уголке земного шара, заниматься всем чем угодно, но он любил свою малую родину, он был настоящим патриотом. Один из самых важных его проектов — госпиталь в Нижнем Тагиле. Я много раз задавал себе вопрос: что побудило этого человека вложить колоссальные личные средства в строительство этого важнейшего социального объекта? И ответ у меня получился один: человек пропитался настоящим уральским духом, духом меценатства и патриотизма. Он буквально поставил на ноги тысячи пациентов, которые ему, конечно же, безмерно благодарны. Его заслуги ставят его в один ряд с теми уральцами, благодаря труду которых мы с гордостью называемся "опорный край державы"».

Поток людей, желающих проститься с Владиславом Валентиновичем Тетюхиным, не иссякал на протяжении нескольких часов, живая очередь в ДК растянулась на 200 метров, через всю Дворцовую площадь. В знак скорби пришедшие запустили в небо чёрные воздушные шары, а в книге памяти сотни людей оставили свои соболезнования.

Владислава Тетюхина похоронят в Москве, где он родился 29 ноября 1932 года.

Владислав Тетюхин скончался 11 апреля в Нижнем Тагиле на 87-м году жизни после продолжительной болезни. За несколько дней до смерти, 9 апреля, появилась информация, что Владислав Валентинович вторую неделю находится в реанимации.

Совладелец титановой корпорации «ВСМПО-АВИСМА» потратил почти всё своё состояние на создание в Нижнем Тагиле уникального медицинского комплекса, вложив в УКЛРЦ около 3,2 млрд рублей.

Владислав Тетюхин — автор 131 изобретения и 100 научно-технических публикаций. В 1960 году удостоен Ленинской премии, в 1970 году награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году — лауреат премии Совета Министров СССР, в 2000 году награждён Орденом Почёта, в 2009 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2007 году ему было присвоено звание почётного гражданина Свердловской области, он также является почётным гражданином Верхней Салды и Нижнего Тагила.

Дума Верхней Салды планирует увековечить память о бывшем директоре ВСПМО, назвав в честь него площадь в центральной части города, рядом с авиаметаллургическим техникумом. Ранее главу Свердловской области попросили присвоить имя Владислава Тетюхина его детищу — Уральскому лечебно-реабилитационному центру.

Ранее АН «Между строк» провело онлайн-трансляцию памяти Владислава Тетюхина, во время которой известные люди и простые горожане вспоминали, каким удивительным человеком был Владислав Валентинович Тетюхин, и выражали слова соболезнования его семье.