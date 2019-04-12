В честь Владислава Тетюхина предложено назвать площадь в центре Верхней Салды

Дума Верхней Салды планирует увековечить память о бывшем директоре ВСПМО Владиславе Тетюхине, назвав в честь него площадь в центральной части города, пишет ИА «Европейско-азиатские новости».

Площадь является одной из крупнейших в городе, она находится рядом с авиаметаллургическим техникумом. В ближайшее время здесь планируется провести капитальное переобустройство, после чего она должна стать центральным местом отдыха горожан. В думе считают, что её переименование было бы замечательным способом почтить память знаменитого земляка.

﻿﻿﻿﻿﻿«Спикером думы Игорем Гуреевым совместно с депутатами "Единой России" прорабатывается вопрос о том, как это можно сделать. В том числе нужно ли для этого проводить референдум, какое-либо народное голосование», — сообщила исполнительный секретарь городского отделения ЕР Екатерина Меньшикова.

По её словам, площадь попала в программу «Комфортная городская среда», её реконструкция начнётся уже в этом году. В развитие этой территории планируется вложить 100 млн рублей, часть денег даст «ВСМПО-Ависма».

Напомним, экс-глава ВСМПО, создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни.