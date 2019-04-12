Депутат Госдумы Алексей Балыбердин просит присвоить госпиталю в Нижнем Тагиле имя его создателя Владислава Тетюхина

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратился к главе региона с ходатайством о присвоении Уральскому лечебно-реабилитационному центру имени Владислава Валентиновича Тетюхина. Об этом парламентарий написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном Человеке...» — написал депутат.

Владислав Тетюхин скончался в Нижнем Тагиле на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание и гражданская панихида состоятся в Верхней Салде 13 апреля с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Энгельса, 32 (ДК им. Огаркова).