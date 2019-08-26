Прокуратура подключилась к проверке после массовых увольнений хирургов в Нижнем Тагиле

Прокуратура ведёт проверку информации о недостаточных зарплатах и высокой нагрузке врачей в Нижнем Тагиле, где в августе из двух больниц массово уволились хирурги, пишет Znak.com.

«Пока никто ни о чём не договорился. Сейчас они продолжают всё пересчитывать, подключилась прокуратура. В пятницу будет точка невозврата, когда мы окончательно решим, туда или обратно», — заявил заведующий первым хирургическим отделением ЦГБ № 1 города Юрий Изотеев.

Он также сказал, что не знает, кто из его коллег отозвал заявление об увольнении.

«Мы, конечно, думаем. Нам обещали что-то исправить, но пока ничего не решено», — сказал Изотеев.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что все врачи-хирурги в центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. Ранее аналогичная ситуация была и в Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Врачи недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области сказали, что по результатам проверки комиссии было установлено, что зарплаты начислялись хирургам без нарушения законодательства. Кроме того, в ведомстве сообщили, что один из шести уходящих врачей отозвал своё заявление об увольнении, а остальные «взяли тайм-аут до пятницы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что массовые увольнения хирургов в городе требуют реакции со стороны властей, а в администрации главы государства следят за ситуацией.