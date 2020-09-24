Прокуратура обязала областной Минздрав выплатить госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле деньги за работу с ковидными пациентами

Госпиталь имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле не получил от Минздрава Свердловской области более 17 миллионов рублей. Эти деньги УКЛРЦ должны были перевести за работу с инфицированными коронавирусом пациентами, а также за то, что из-за смены маршрутизации в госпитале принимали пациентов лор-отделения и отделения гинекологии муниципальной больницы. Руководство центра обратилось к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, пишет портал Е1.ru.

«Прокуратура согласилась с нашими доводами, областной Минздрав обязали выплатить то, что положено по закону. В официальном ответе прокуратуры говорится, что дело взяли под контроль», — рассказал заместитель генерального директора госпиталя Михаил Лавров.

В оперативном штабе Свердловской области также отметили, что выплаты медицинскому центру будут перечислены после того, как администрация учреждения предоставит пакет документов в соответствии с нормативными актами РФ и Свердловской области.

С конца апреля госпиталь взял на себя часть пациентов, которых обычно лечили в горбольнице № 1 на Вагонке, а саму больницу полностью перепрофилировали под приём пациентов с пневмониями и ОРВИ. В госпитале Тетюхина из-за этого открыли отделение неотложной и экстренной помощи по направлению «Оториноларингология», принимали пациенток по профилю «Гинекология». Новая схема маршрутизации была утверждена приказом Минздрава от 15 апреля.

Кроме того, в этом году учреждение осталось без областных квот на лечение пациентов. Из-за этого тысяча пациентов, которые стоят сейчас в очереди на операции, не могут получить помощь.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был построен в 2014 году. С того момента в клинике сделали несколько тысяч операций по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию, пластике крупных суставов. Благодаря её работе региону удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации. Тогда госпиталь Тетюхина оказался на грани закрытия. И его руководство неоднократно напоминало о важности получения федеральных квот. Только спустя 6 лет тетюхинский госпиталь получит 1300 федеральных квот от Минздрава России на эндопротезирование крупных суставов.

После смерти Владислава Тетюхина в апреле 2019 года не раз обсуждалась возможность выкупа госпиталя правительством региона. Сегодня в активы компании входит современное оборудование, земельный участок площадью 6 га, на котором располагается сама клиника, многоквартирный дом для врачей, пансионат «Уральский».