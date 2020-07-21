Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле остался без оплаты лечения пациентов с COVID-19 и премий за особые условия труда

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле объявил о закрытии с 1 августа приёмного отделения и прекращении оказания помощи пациентам, которых перенаправляют из городской больницы № 1, из-за отказа областного Минздрава оплачивать расходы, пишет ЕАН.

С конца апреля госпиталь взял на себя часть пациентов, которых обычно лечили в горбольнице № 1 на Вагонке, а саму больницу полностью перепрофилировали под приём пациентов с пневмониями и ОРВИ. В госпитале Тетюхина из-за этого открыли отделение неотложной и экстренной помощи по направлению «Оториноларингология», принимали пациенток по профилю «Гинекология». Новая схема маршрутизации была утверждена приказом Минздрава от 15 апреля.

По словам представителей госпиталя, ведомство пообещало компенсацию расходов на пациентов, попавших в УКРЛЦ в результате изменения маршрутизации, за счёт дотаций. В мае госпиталь представил в министерство документы на компенсацию, в которых значатся расходы на сумму около 6 млн рублей, но Минздрав, признав расходы, сослался на то, что у ведомства отсутствуют правовые механизмы выделения бюджетных средств частным организациям.

«Руководство госпиталя неоднократно обращалось к властям, указывая различные варианты. Например, центр предлагал провести конкурс на оказание госпиталем соответствующих услуг. Таким образом, власти, например, закупали услуги у организаций, которые предоставляли свои помещения под обсерваторы», — говорят в госпитале.

Помимо неоплаченных расходов госпиталя, его сотрудникам отказали в предоставлении как федеральных, так и региональных премий за особые условия труда и риск заражения новым коронавирусом. Руководитель центра Тетюхина Алексей Щелкунов просит прокуратура Свердловской области Сергея Охлопкова провести в министерстве проверку — итогом этого, полагают в центре Тетюхина, должно стать возмещение затрат.

«Такая ситуация в отношении УКЛРЦ со стороны Минздрава региона имеет системный характер и создаёт для УКЛРЦ риски, связанные с невыплатой заработной платы врачам, медицинскому персоналу, неисполнением обязательств УКЛРЦ перед кредиторами, приостановкой операционной деятельности», — говорится в обращении Щелкунова.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был построен в 2014 году. С того момента в клинике сделали более 6 тысяч операций по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию, пластике крупных суставов. Благодаря её работе региону удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации. Тогда госпиталь Тетюхина оказался на грани закрытия. И его руководство неоднократно напоминало о важности получения федеральных квот. Только спустя 6 лет тетюхинский госпиталь получит 1300 федеральных квот от Минздрава России на эндопротезирование крупных суставов.

После смерти Владислава Тетюхина в апреле 2019 года не раз обсуждалась возможность выкупа госпиталя правительством региона. Сегодня в активы компании входит современное оборудование, земельный участок площадью 6 га, на котором располагается сама клиника, многоквартирный дом для врачей, пансионат «Уральский».