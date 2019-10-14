Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле могут признать банкротом

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области. — Прим. ред.) может потребовать признать банкротом АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий», если учреждение не передаст ей четверть в уставном капитале до конца марта следующего года, пишет РБК. В противном случае Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле обяжут выплатить 1,2 млрд рублей с процентами. Такие условия обозначены в проекте допсоглашения к договору займа, который КРСУ направила руководству госпиталя.

Источник издания, близкий к правительству региона, утверждает, что финансовое состояние госпиталя не позволяет выплатить займ. По словам собеседника редакции, КРСУ уже несколько раз давала отсрочку, но больше не намерена идти на уступки. Если госпиталь не сможет компенсировать займ через передачу доли или выплатой денежной массы, КРСУ придётся заявить о банкротстве медцентра.

Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ.

Согласно допсоглашениям к договору займа, стороны договорились, что КРСУ получит долю не менее 25,6% в капиталах АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «УКЛРЦ» в счёт долга до конца марта 2020 года. Чтобы завершить процедуру в срок, необходимо увеличить уставной капитал «Госпиталя ВИТ» до конца 2019 года до суммы не менее 3,9 млрд руб. — так четверть капитала приблизят к объёму займа. Но выполнить предложенные КРСУ сроки оказалось невозможно.

По данным РБК, в настоящее время активы госпиталя оценениваются в 1,67 млрд рублей, а уставной капитал составляет 12,3 млн рублей. Поэтому, согласно федеральному законодательству об акционерных обществах, компания может увеличить уставной капитал только на 1,65 млрд руб. (разница между объёмом активов и суммой уставного капитала), а этого недостаточно. В этой ситуации госпиталь мог увеличить активы за счёт денежной массы либо переоценив активы.

Сейчас госпиталь проводит переоценку активов по рыночной стоимости. Процедура должна была завершиться 10 октября текущего года, но её результаты могут быть использованы не раньше середины августа 2020 года. За нарушение сроков по передаче доли проект допсоглашения, составленный КРСУ, предусматривает санкции: госпиталь обяжут выплатить сумму займа и 8,25% годовых за пользование средствами.

В пресс-службе УКЛРЦ от комментариев РБК отказались со ссылкой на соглашения с КРСУ, которые ограничивают разглашение информации по данному договору. В пресс-службе КРСУ РБК сообщили, что информация об увеличении уставного капитала «Госпиталя ВИТ» и санкциях за нарушение сроков не соответствует действительности. Два несвязанных источника РБК подтверждают, что у КРСУ и госпиталя есть противоречия из-за сроков компенсации займа.

11 октября истекло полгода со смерти Владислава Тетюхина, и к этому времени должен был решиться вопрос с наследниками.

«Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр — это победное воплощение в жизнь замысла Владислава Валентиновича Тетюхина, последних 10 лет его жизни, по восстановлению здоровья человека. Ещё при жизни им были приняты и осуществлены необходимые и достаточные, в том числе юридические, решения по вопросам наследования медицинского центра. Полугодие, прошедшее со дня кончины Владислава Валентиновича, убедительно доказало правильность и надёжность его решений на примере дальнейшего стабильного развития УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина и оказания здесь эффективной медицинской помощи жителям Свердловской области», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе УКРЛЦ.

В мае губернатор Евгений Куйвашев на заседании свердловского Заксобрания сообщил, что правительство региона рассматривает вариант с выкупом госпиталя в региональную собственность. Эксперты считают, что правительство Свердловской области может потребовать от КРСУ отчитаться за 1,2 млрд рублей, поэтому корпорации придётся настаивать на возврате средств госпиталем.

Тогда имущество УКЛРЦ выставят на торги. В активы компании входит современное качественное оборудование, земельный участок площадью 6 га, на котором располагается сама клиника, многоквартирный дом для врачей, пансионат «Уральский». Главным претендентом на приобретение активов может стать свердловское правительство. У него будет возможность забрать имущество с аукциона в качестве компенсации долга перед бюджетом.