«Это прорыв». В Нижнем Тагиле госпиталь Тетюхина впервые за 6 лет работы получил федеральные квоты на операции

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. Владислава Тетюхина наконец добился получения федеральных квот на операции. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. В 2020 году тетюхинский госпиталь получит 1300 квот на эндопротезирование крупных суставов. Их за счёт средств федерального бюджета выделил Минздрав России.

«Благодаря усилиям губернатора и Министерства здравоохранения впервые данной медицинской организации выделены федеральные квоты. Напомню, областные квоты выделяются тетюхинскому центру ежегодно. Всегда стоял вопрос о расширении географии медицинской помощи. Теперь центр, получив федеральные квоты, имеет возможность привлекать пациентов не только из Свердловской области, но и из других регионов России. Это прорыв», — рассказал АН «Между строк» пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.

Министерство здравоохранения уже дало распоряжение в медицинские организации направлять при необходимости пациентов, проживающих в других областях, в УКЛРЦ.

Руководство госпиталя добивалось выделения квот для оказания помощи по госзаказу жителям других регионов более пяти лет, ещё при жизни его создателя Владислава Тетюхина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и региональный Минздрав также не раз обращались к федеральным властям с просьбой внести изменения в законодательство, позволяющие выделять квоты частным медицинским организациям. Сейчас этот вопрос сдвинулся с мёртвой точки. С этого года УКЛРЦ может претендовать не только на областную, но и на федеральную поддержку.

Ранее сообщалось, что у госпиталя возникли проблемы с получением госзадания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии для жителей Свердловской области на 2020 год.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был построен в 2014 году на деньги бывшего совладельца «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина и правительства Свердловской области. Миллиардер Тетюхин вложил в строительство организации 3,3 млрд рублей личных средств — большую часть своего состояния. В клинике сделали более 6 тысяч операций по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию, пластике крупных суставов. Благодаря её работе региону удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации. Тогда госпиталь Тетюхина оказался на грани закрытия. И его руководство неоднократно напоминало о важности получения федеральных квот.

После смерти Владислава Тетюхина в апреле 2019 года не раз обсуждалась возможность выкупа госпиталя правительством региона. Сегодня в активы компании входит современное оборудование, земельный участок площадью 6 га, на котором располагается сама клиника, многоквартирный дом для врачей, пансионат «Уральский».