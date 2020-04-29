Почти 1000 пациентов не могут получить необходимую помощь в госпитале Тетюхина из-за нехватки квот на операции

Около 1000 пациентов сегодня стоят в очереди на получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по травматологии и ортопедии в госпитале Тетюхина. Об этом депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его информации, госзадание на оказание ВМП по травматологии и ортопедии для жителей Свердловской области на 2020 год до сих пор не доведено Минздравом региона до Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Сегодня парламентарий направил обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, он попросил его помочь как можно скорее решить возникшую проблему.

«Жизнь и здоровье пациентов, нуждающихся в оказании своевременной высокотехнологичной медицинской помощи, ставится под угрозу, что вызывает большое беспокойство. 22 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил избегать ситуаций, про которые в народе говорят “одно лечим, другое калечим”. Другие больные с тяжёлыми заболеваниями также нуждаются в пристальном наблюдении и постоянном лечении. Прошу предоставить мне сведения о сроках доведения до УКЛРЦ госзадания на оказание ВМП», — говорится в обращении Балыбердина.

В администрации УКЛРЦ отмечают, что не располагают официальной информацией о причинах задержки и сроках доведения годового задания на оказание медпомощи от Минздрава Свердловской области.

«Врачи УКЛРЦ готовы оказать необходимую помощь всем пациентам из нашего листа ожидания до конца 2020 года при условии своевременности принятия решения Минздравом Свердловской области и достаточности квот. Во избежание ухудшения здоровья пациенты, ожидающие получения высокотехнологичной помощи, могут обратиться в другие медицинские организации», — отмечают в госпитале Тетюхина.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был построен в 2014 году на деньги бывшего совладельца «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина и правительства Свердловской области. Миллиардер Тетюхин вложил в строительство организации 3,3 млрд рублей личных средств — большую часть своего состояния. В клинике сделали более 6 тысяч операций по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию, пластике крупных суставов. Благодаря её работе региону удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации. Тогда госпиталь Тетюхина оказался на грани закрытия. Ситуацию с функционированием реабилитационного центра могло бы исправить оказание помощи по госзаказу жителям других регионов, и на федеральном уровне этот вопрос поднимался, но так и не был решён.

После смерти Владислава Тетюхина в апреле 2019 года не раз обсуждалась возможность выкупа правительством региона госпиталя в региональную собственность. Сегодня в активы компании входит современное качественное оборудование, земельный участок площадью 6 га, на котором располагается сама клиника, многоквартирный дом для врачей, пансионат «Уральский».