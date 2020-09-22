В госпитале Тетюхина опять жалуются на отсутствие квот, но региональный Минздрав обещает найти средства

Минздрав Свердловской области ищет возможность для выделения средств Уральскому лечебно-реабилитационному центру имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, специализирующегося на протезировании. Об этом Znak.com рассказал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

«Министерством прорабатываются вопросы доведения финансовых средств областного бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи до медицинских организаций частной формы собственности. В настоящее время готовятся нормативно-правовые документы субъекта», — сообщил представитель ведомства.

Ранее заместитель генерального директора УКЛРЦ Михаил Лавров заявил СМИ, что госпиталь не получил областные квоты на операции.

«Это беда для нас. Это грозит дальнейшим ухудшением финансовой ситуации для госпиталя. Но, главное, тысяча пациентов, которые стоят сейчас у нас в очереди на операции, не могут получить помощь. Эти пациенты, которые нуждаются в высокотехнологичных ортопедических операциях, — жители Свердловской области, их география от Ивделя до Каменска-Уральского, — говорит порталу Е1.ru Михаил Лавров. — Да, эта ситуация (когда госпиталю отказывали в квотах) складывалась все эти годы, с начала основания госпиталя. Но Владислав Валентинович, заручившись поддержкой губернатора, добивался выделения государственных квот. Квоты приходили, пусть в апреле, пусть в мае. Сейчас сентябрь, квот до сих пор нет. За это время из-за того, что помощь оттягивается, у наших пациентов ухудшается состояние. Это влияет на их последующую работоспособность. Потому что каждого пациента, с учётом их возраста, мы доводим до работоспособного состояния. То есть, если рассматривать ситуацию с сугубо прагматической точки зрения, предприятия Свердловской области недополучат тысячу сотрудников. Кроме того, госпиталь до сих пор не получил выплаты за оказание помощи ковид-больным из-за изменения маршрутизации в Нижнем Тагиле.

Напомним, в августе стало известно, что Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле объявил о закрытии с начала месяца приёмного отделения и прекращении оказания помощи пациентам, которых перенаправляют из городской больницы № 1, из-за отказа областного Минздрава оплачивать расходы.

По словам представителей госпиталя, ведомство пообещало компенсацию расходов на пациентов, попавших в УКРЛЦ в результате изменения маршрутизации, за счёт дотаций. В мае госпиталь представил в министерство документы на компенсацию, в которых значатся расходы на сумму около 6 млн рублей, но Минздрав, признав расходы, сослался на то, что у ведомства отсутствуют правовые механизмы выделения бюджетных средств частным организациям.

Помимо неоплаченных расходов госпиталя, его сотрудникам отказали в предоставлении как федеральных, так и региональных премий за особые условия труда и риск заражения коронавирусом. Руководитель центра Тетюхина Алексей Щелкунов просит прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова провести в министерстве проверку — итогом этого, полагают в центре Тетюхина, должно стать возмещение затрат.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был построен в 2014 году. С того момента в клинике сделали несколько тысяч операций по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию, пластике крупных суставов. Благодаря её работе региону удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации. Тогда госпиталь Тетюхина оказался на грани закрытия. И его руководство неоднократно напоминало о важности получения федеральных квот. Только спустя 6 лет тетюхинский госпиталь получит 1300 федеральных квот от Минздрава России на эндопротезирование крупных суставов.

После смерти Владислава Тетюхина в апреле 2019 года не раз обсуждалась возможность выкупа госпиталя правительством региона. Сегодня в активы компании входит современное оборудование, земельный участок площадью 6 га, на котором располагается сама клиника, многоквартирный дом для врачей, пансионат «Уральский».