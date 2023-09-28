При катастрофической нехватке учителей в тагильских школах им предлагают зарплату в 18–25 тысяч рублей в месяц

В Нижнем Тагиле школы предлагают заработную плату учителям в диапазоне от 18 000 до 25 000 рублей в месяц. На сайте «Работа России» выставлены актуальные вакансии учителей во многих учебных заведениях города. Например, в школе № 25 преподавателю математики с опытом работы не менее трёх лет на полную занятость предлагают зарплату в размере 19 000 рублей. При этом обещают ежемесячную премию 2000 рублей. Итого учитель математики может заработать всего 21 000 рублей в месяц. Такую же зарплату обещают учителю иностранных языков в школе № 33.

При этом Нижний Тагил переживает катастрофическую нехватку учителей в школах. Ранее об этой проблеме рассказывала председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова. Она отметила, что с болью смотрит на ситуацию с нехваткой кадров в системе образования. По её мнению, ничего не изменится, пока не будет решён вопрос достойной оплаты труда педагогов, а сейчас для того, чтобы зарабатывать больше, учителя вынуждены брать дополнительные часы и ставки и работать в условиях очень высокой нагрузки. И даже при таких нагрузках средняя зарплата в школах остаётся ниже средней по городу.

В апреле этого года поднимался вопрос о нехватке специалистов в образовательных учреждениях на комиссии по социальной политике городской думы.

Отметим, что в школах Нижнего Тагила не хватает не только преподавателей, но и водителей школьных автобусов. Например, в школе № 90 на ГГМ, где больше года не могут нанять водителя. Дети, проживающие на станции Горбуново, вынуждены добираться на занятия на попутках.

Напомним, что в 2022 году педагоги образовательных учреждений Нижнего Тагила подписали петицию Свердловского областного профсоюза работников образования о повышении оплаты труда учителей в регионе. Но ситуация пока не изменилась.