Школьные учителя из Нижнего Тагила подписали петицию о повышении зарплаты педагогам

Педагоги образовательных учреждений Нижнего Тагила подписали петицию Свердловского областного профсоюза работников образования о повышении оплаты труда учителей в регионе. Об этом АН «Между строк» рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева. По её словам, подобное обращение создают не в первый раз, так как проблема невысокой заработной платы учителей существует несколько лет.

В Нижнем Тагиле инициативу выдвинула председатель Нижнетагильской городской организации Профсоюза работников образования и науки РФ Людмила Кузнецова. В обращении педагоги просят поднять им оклад до 70% средней зарплаты по Свердловской области. Если инициативу поддержат, доходы педагогов возрастут практически в два раза. По данным Свердловскстата, средняя заработная плата уральских учителей на начало 2022 года составила 43 363 рубля.

Добавим, что в Нижнем Тагиле наблюдается нехватка школьных педагогов. Особенно не хватает учителей физики, иностранных языков, русского и литературы, а также педагогов начальной школы. В следующем учебном году в Нижнем Тагиле сразу в нескольких районах города откроются педагогические классы для старшеклассников, которые в дальнейшем смогли бы решить проблему нехватки кадров.

Кроме того, учителей стараются привлекать стимулирующими выплатами: если они преподают в посёлках и деревнях, единовременная выплата для них составляет 50 тысяч рублей, также стипендию в 10 тысяч рублей выплачивают студентам-целевикам. Управление образования Нижнего Тагила проводит профессиональные конкурсы для учителей, которые предусматривают денежное вознаграждение.

Напомним, в соответствии с «майскими указами», которые дал Владимир Путин в 2012 году, зарплаты учителей должны быть доведены до средних по региону. Сейчас петиция свердловских учителей отправлена президенту и в органы государственной власти.