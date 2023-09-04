В Нижнем Тагиле катастрофически не хватает учителей. Об этом рассказала председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова в интервью телекомпании «Телекон».

«Я всегда с болью говорю о той ситуации с нехваткой кадров, которая наблюдается сегодня. Она ведь не только в Нижнем Тагиле, она и во всей области, и в стране, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых северных территорий, где педагоги получают достойную заработную плату», — говорит Людмила Кузнецова.

Она привела статистику по выпускникам очной формы обучения Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. По словам Кузнецовой, в 2023 году по специальности «Русский язык и литература» вуз окончили 11 человек, из них в городе останется только 2-3. По математике выпустились 3 специалиста, по информатике — 13. А вот учителей физики и иностранного языка институт в этому году не выпустил.

Людмила Кузнецова убеждена, что нехватка кадров сохранится до тех пор, пока не будет решён вопрос достойной оплаты труда педагогов.

«Наши учителя работают на две и более ставок. Если бы они получали за ставку среднюю заработную плату по региону около 50 тысяч рублей, то вопрос кадров был бы решён. Сейчас же за одну ставку они получают 28 тысяч рублей. Поэтому к каждому молодому специалисту нужно бережно относиться, а нашим ветеранам — здоровья, чтобы они дальше продолжали работать», — отметила председатель учительского профсоюза.

По данным мэрии, в новом учебном году в школы города пришёл работать 41 молодой специалист.

Напомним, в апреле 2023 года на комиссии по социальной политике городской думы обсуждали кадровый голод в образовательных учреждениях города. На тот момент больше всего не хватало учителей русского языка, литературы, иностранных языков, математики, информатики, физики и начальных классов.