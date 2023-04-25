В Нижнем Тагиле не хватает педагогов

В Нижнем Тагиле вновь обсуждают кадровый голод в образовательных учреждениях города. Злободневный вопрос поднимали на комиссии по социальной политике городской думы. Дефицит кадров сохраняется несмотря на то, что образовательные учреждения обеспечены сотрудниками почти на 100%. Так, по словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, в городе открыто 39 вакансий в образовательных учреждениях. Особенно ощущается нехватка специалистов русского языка, литературы, иностранных языков, математики, информатики, физики и учителей начальных классов.

Сейчас в городе работает более 5324 педагогов, из них 2479 учителей преподают в школах. Средняя зарплата педагогов, по информации Татьяны Удинцевой, составляет 51,7 тысячи рублей. При этом никто не скрывает, что эта сумма складывается из повышенной нагрузки и совмещения ставок. Ежегодно в Нижнем Тагиле трудоустраивается более 100 учителей, но дефицит молодых кадров остаётся. Помимо выпускников, в школах города сейчас работает 52 студента старших курсов педагогического института.

«Если говорить про обеспеченность кадрами общеобразовательных учреждений, это 98,4%. Открыто на данный момент 39 вакансий. Средняя нагрузка наших педагогов в школах составляет 1,4 ставки, это достаточно много», — отметила Татьяна Удинцева.

По мнению чиновников, проблема дефицита молодых кадров зависит также и от высших образовательных учреждений города, которые готовят будущих педагогов. Молодые люди после выпуска не остаются работать в сфере образования, так как нагрузка не соответствует оплате. Депутат Ирина Артамонова также обратила внимание, что в школах считается престижным, если выпускники поступают в другие города, соответственно, проблема отъезда молодых кадров становится более широкой.

«Не учитывается самый главный компонент трудового законодательства, что все получают за норму труда, и вот эта норма, которая была установлена (18 часов, не считая подготовки к занятиям дома), она не соблюдается у учителей. Если бы получали за норму труда среднюю зарплату, тогда бы не было такого дефицита кадров. Люди получали бы по 70–80 тысяч за свою нагрузку, вопросы бы решались. Мы понимаем, что наши учителя действительно герои и работают на совесть, но у нас чувствуется дефицит кадров в городе», — считает председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников образования и науки РФ Людмила Кузнецова.

Согласно статистике, которую выявил профсоюз, 72,5% учителей русского языка и литературы в Нижнем Тагиле работают на полторы ставки, а 32% педагогов трудится на две ставки и более.

Из положительных моментов Татьяна Удинцева отметила, что педагогов стараются привлекать стимулирующими выплатами: если они преподают в посёлках и деревнях, единовременная выплата для них составляет 50 тысяч рублей, также стипендию в 10 тысяч рублей выплачивают студентам-целевикам. Эти меры должны осуществляться до 2025 года по муниципальной подпрограмме «Кадры» программы «Развитие системы образования».

Кроме того, управление образования организует профессиональные конкурсы для учителей, которые предусматривают денежное вознаграждение. Ежегодно средства в размере 400 тысяч рублей распределяют на премии среди педагогов, которые были отмечены в различных конкурсах. С 2022 года выделяется 3 млн рублей, которые уходят на оздоровление учителей Нижнего Тагила, всего на эти средства в прошлом году отдохнули 297 педагогов.

Как один из способов привлечения молодых кадров были организованы педагогические классы. Профильные группы для подготовки будущих учителей появились в этом учебном году, всего в Нижнем Тагиле существует девять таких классов. В них готовят старшеклассников к поступлению в педколледж и пединститут.

Напомним, прошлым летом педагоги Нижнего Тагила подписали петицию о повышении зарплаты. В обращении они просили поднять им оклад до 70% средней зарплаты по Свердловской области.

Нехватка кадров в городе существует и в других сферах, в том числе в здравоохранении, отметили присутствующие на заседании.