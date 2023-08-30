Средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет 60 тысяч рублей

Уровень средней ежемесячной заработной платы в первом полугодии 2023 года в Нижнем Тагиле вырос до 60 тысяч рублей. Об этом рассказал в интервью «Тагил-ТВ» замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

По данным на 2022 год, средняя заработная плата по городу составляла 51 тысячу рублей. Как отмечают в финансовом аппарате мэрии, по итогам первого полугодия среднемесячная заработная плата выросла на 17%. Среди отраслей, лидирующих по росту заработной платы, было названо обрабатывающее производство. Так, по мнению чиновников, в сфере промышленности рост зарплаты увеличился на 25%.

«Это, конечно же, для нас хорошо, потому что это увеличение поступлений в доходы бюджета. Также это повышение покупательной способности жителей Нижнего Тагила. Со всех сторон это хорошо. Помимо обрабатывающего производства, повышается зарплата в сферах связи, коммуникации, финансовых услуг и профессиональной деятельности», — отметил Алексей Бурдилов.

При этом отстающие сферы, где роста зарплаты работников не происходит, не были озвучены.

По данным мэрии, на сегодняшний день в городе низкий уровень безработицы. Официально зарегистрированных безработных в Центре занятости населения числится 489 человек. По словам Алексея Бурдилова, с начала 2023 года в городе стало на 140 безработных меньше. Во время пандемии их число составляло порядка 7 тысяч человек.

Напомним, что среди городов УрФО по уровню зарплат Нижний Тагил занял 27-е место. Он обогнал зарплаты в Первоуральске (28-е место со средней зарплатой 61 849 рублей), Краснотурьинске (30-е место с зарплатой 60 964 рубля), Каменске-Уральском (31-е место с зарплатой 60 896 рублей), Новоуральске (33-е место с зарплатой 59 824 рубля) , Асбесте (35-е место с зарплатой 59 376 рублей), Арамиле (36-е место с зарплатой 56 839 рублей) и Полевском (38-е место с зарплатой 54 060 рублей в месяц).