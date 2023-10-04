Предприятиям Нижнего Тагила не хватает почти 3000 рабочих

Потребность в кадрах на предприятиях и в организациях Нижнего Тагила в первом полугодии 2023 года выросла на 28,8% по сравнению с прошлогодними показателями, следует из итогов социального экономического развития Нижнего Тагила, опубликованных на сайте мэрии. Центр занятости населения предлагает сегодня 4 641 вакансию.

Что касается вакансий по рабочим профессиям, то предприятиям города сегодня не хватает 2 945 специалистов. Уровень официально регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле достиг минимальных значений и составил 0,29%, что на 0,18% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Напомним, что полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл совещание с представителями «Уралвагонзавода», где обсуждался вопрос нехватки кадров в промышленности.

Ранее губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений заявил, что предприятиям региона не хватает 15 тысяч рабочих специалистов.