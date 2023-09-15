«Промышленность испытывает кадровый голод». Полпред президента в УрФО обсудил с представителями УВЗ вопрос нехватки рабочих

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл совещание с представителями «Уралвагонзавода», на котором обсуждался вопрос нехватки кадров в промышленности, сообщает пресс-служба полпреда.

«Промышленность испытывает кадровый голод. Особенно это касается высококвалифицированных специалистов. Необходимо выстроить тесное взаимодействие профессиональных образовательных учреждений и предприятий-заказчиков. Совместно разрабатывать обучающие программы и использовать гибкий подход к каждому трудоустраиваемому. Это позволит максимально приблизить студентов к реальному производству и параллельно вести учебный процесс», — считает Владимир Якушев.

Полпред сообщил, что правительство Свердловской области совместно с уральскими вузами уже создало комплекс стимулирующих мер для подготовки и трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса выпускников учебных заведений и студентов.

В ходе встречи были определены варианты работы предприятий со студентами старших курсов по заключению договоров на целевое обучение, совместному проектированию сопряжённых образовательных программ по линии «техникум — вуз», организации ускоренного обучения для работников предприятий, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, обучению студентов по практико-ориентированным образовательным программам на базе предприятия с заключением договора о практической подготовке с использованием очно-заочной формы обучения на контрактной и бюджетной основе и обучению работников предприятий по программам дополнительного образования.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) заявил о нехватке на предприятиях региона 15 тысяч рабочих кадров.