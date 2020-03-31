Правительство обязало Минздрав и губернаторов подавать персональные данные о заражённых коронавирусом

Правительство поручило Минздраву России и руководителям регионов с 1 апреля предоставлять в Минкомсвязь и рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом сведения о заболевших этой инфекцией и контактировавших с ними лицах, пишет «Интерфакс».

«Минздраву России совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить представление начиная с 1 апреля 2020 года в Минкомсвязи России и рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса сведений о гражданах, заболевших новой коронавирусной инфекцией, контактировавших с ними лицах, а также гражданах, находящихся на карантине. Минкомсвязи России обеспечить с 1 апреля 2020 года получение от сотовых операторов сведений о номерах мобильных телефонов указанных выше лиц», — говорится в решениях координационного совета при правительстве.

Напомним, в Свердловской области с сегодняшнего дня действует режим самоизоляции для всех граждан, при котором большую часть времени жителям рекомендуется проводить дома. Разрешены краткосрочные визиты в магазин и аптеку (в пределах 100 метров), также не запрещается выбрасывать мусор и гулять с собакой.

По данным оперативного штаба по Свердловской области, в регионе за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев заражения.

«На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 33 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние троих пациентов оценивается как тяжёлое, троих — средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии», — рассказали в оперативном штабе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».