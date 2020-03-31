Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи. За сутки заразились 500 человек

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи человек — в стране официально зарегистрировано 2337 заболевших, со ссылкой на оперативный штаб пишет ТАСС.

Подавляющее большинство заражённых — 387 — выявлено в Москве. Накануне прирост составил 302 человека. За сутки умерли восемь человек (всего 17 летальных исходов), выздоровели 55 человек (всего 121 случай выздоровления).

По данным оперативного штаба по Свердловской области, в регионе за сутки выявлено 9 новых случаев заражения.

«На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 33 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние троих пациентов оценивается как тяжёлое, троих — средней тяжести, остальные заболевшие — в удовлетворительном состоянии», — рассказали в оперативном штабе.

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