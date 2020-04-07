Посольство предложило застрявшим в США россиянам пожить в семьях соотечественников

Россиянам, которые не могут выехать из США, предложили остановиться в семьях соотечественников до тех пор, пока вопрос с их эвакуацией не решится, сообщило в Facebook посольство России в США.

«В условиях жёсткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся своё жилище», — говорится в сообщении.

Также посольство просит всех планирующих уехать из США зарегистрироваться в соответствующем разделе портала Госуслуги — пока это сделали «лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолёта».

Стоит отметить, что ранее Россия отправила военных врачей и оборудование в помощь Италии, а также спецборт «гуманитарной помощи» США. Позднее в Госдепартаменте заявили, что США полностью оплатили помощь России. Также в начале апреля в российском Минобороны сообщили о завершении переброски 11 военно-транспортных самолётов Ил-76 в Сербию — самолёты доставили в страну 87 военных специалистов, а также оборудование, средства дезинфекции и защиты.

Напомним, из-за закрытия авиасообщения и границ многие россияне застряли за границей. В конце марта Росавиация начала вывозить сограждан, однако в ночь на 4 апреля возвратные рейсы были приостановлены. Чтобы помочь людям с оплатой жилья, власти выделили Министерству иностранных дел полмиллиарда рублей.

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