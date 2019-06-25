Пособие на детей до 3 лет повысится впервые за 25 лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии сообщил о подписании указа, согласно которому пособие на детей до 3 лет повысится с 50 рублей до 10 тысяч уже с 1 июля 2019 года, пишет «Интерфакс». Претендовать на выплату смогут малообеспеченные семьи.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребёнка», — сообщил Медведев.

Также премьер заявил, что почти в два раза также был повышен размер компенсационных выплат по уходу за детьми-инвалидами. При этом Медведев отметил в ходе совещания, что не все принятые меры по повышению рождаемости в России действуют в полной мере.

Ранее глава кабмина заявил, что более половины многодетных семей, по официальным данным, находятся за чертой бедности, а по данным Минтруда, доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина.

Напомним, что вопрос о мизерных выплатах по уходу за ребёнком был озвучен на прямой линии Путина Екатериной Кирилловой. Позже пользователи сети выяснили, что девушка является чиновницей из Подмосковья.