Девушка, рассказавшая Путину о пособиях в 50 рублей, оказалась чиновницей из Подмосковья

Екатерина Кириллова, которая на прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на низкие детские пособия, оказалась чиновницей из подмосковного Серпухова, пишут «Открытые медиа».

Издание обратило внимание на её аккаунт во «ВКонтакте», в котором местом работы девушки указана администрация Серпухова. Позже Кириллова скрыла страницу.

По информации издания, в 2018 году Кириллова занимала должность главного эксперта управления по работе с молодёжью в мэрии Серпухова. Её муж, Никита Кириллов, получал награду от главы города в 2014 году, в то время он был куратором Городской школы молодёжного актива и членом молодёжного совета Серпухова. В профиле Кирилловой «Открытые медиа» нашли фотографии из поездок на море. Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» в свою очередь выяснил, что показанная в обращении Кирилловой детская кроватка стоит 60 тысяч рублей.

Кириллова на прямой линии рассказала, что выплаты на ребёнка от полутора до трёх лет составляют 50 рублей в месяц. Она назвала эту сумму насмешкой. Президент заявил, что пособия в скором времени поднимут до прожиточного минимума, однако претендовать на них смогут только семьи с низкими доходами — вероятно, их установят на уровне ниже двух МРОТ на каждого из родителей.