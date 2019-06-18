Медведев предложил повысить детские пособия до прожиточного минимума, но выдавать их только нуждающимся

Премьер Дмитрий Медведев на совещании по реформированию системы выплат по уходу за ребёнком сообщил, что правительство предлагает увеличить пособия на детей от полутора до трёх лет с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума ребёнка в регионе, но выделять их только нуждающимся семьям, пишет «Интерфакс».

Глава правительства напомнил, что «историческое пособие» в размере 50 рублей ввели в 1994 году в качестве временной меры. С тех пор сумма выплат ни разу не индексировалась, и её размер, по словам российского премьера, «вызывает у людей только недоумение и обиду».

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребёнка от полутора до трёх лет установить в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчёта», - рассказал Медведев.

По его словам, более половины многодетных семей по официальным данным находятся за чертой бедности, а по данным Минтруда доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина. В связи с этим премьер предлагает выделять помощь не «всем понемногу, зато поровну», а в адекватном объёме и «с учётом реальной нуждаемости».

«Предложения, которые сегодня представлены, предполагают введение именно адресной системы выплат и предполагают довольно значительное увеличение сумм этих пособий, но при этом возрастут и расходы бюджета на эти цели», - сказал глава правительства.

Также он пообещал, что соответствующие предложения обсудят на совещании во вторник, об итогах которого он доложит президенту. Медведев отметил, что механизм выплат ещё предстоит определить, чтобы они были эффективными и не создавали проблем регионам.

По данным на 27 декабря 2018 года, в третьем квартале величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ составляла 11,3 тысячи рублей, пенсионеров - 8,6 тысячи рублей, для детей - 10,3 тысячи рубля. Однако от региона к региону эти цифры различаются: так, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составлял на тот же период 18,5 тысячи рублей, на Камчатке - 20,6 тысячи рублей, а в Белгородской области - 8,9 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум на ребёнка в любом регионе составляет несколько тысяч рублей.