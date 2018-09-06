Полпред Николай Цуканов выступил за возвращение RAE в Нижний Тагил

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов высказался о перспективах возвращения в Нижний Тагил международной выставки Russia Arms Expo (RAE), пишет «АиФ-Урал».

Он заявил, что этой проблемой необходимо как минимум заниматься.

«Если бы была возможность оставить военную выставку в Нижнем Тагиле, то её бы оставили. Видимо, сейчас таких возможностей нет. Но заниматься возвращением Russia Arms Expo в Свердловскую область необходимо. УрФО имеет все предпосылки стать выставочным центром России», — сказал полпред.

Напомним, в 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев официально перенёс Russia Arms Expo, которая проводилась каждые два года на полигоне «Старатель», в подмосковную Кубинку. Заменить RAE должна была выставка «Диверсификация-2018». В частности, это заявлял бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, обещавший вернуть на Урал традицию проведения международных военных выставок. В ноябре 2017 года правительство России даже внесло её в перечень международных выставок военного назначения в 2018 году. Но впоследствии «Диверсификация» была из него вычеркнута.

8 сентября 2018 года в Нижнем Тагиле состоится празднование Дня танкиста, где планируется провести масштабную военно-историческую реконструкцию битвы на Курской дуге. Она будет приурочена к 75-летию со дня победы советских войск в Курской битве.